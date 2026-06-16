Луговской Николай Афанасьевич
мужской, родился 02.02.1920 ст.
умер 13.02.1920 ст., Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
МатьЛуговская Анна ВасильевнаНеизвестно г.р.
ОтецЛуговской Афанасий МарковичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1920 ст.
Место жительства
Неизвестно
Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
13.02.1920 ст.
Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область