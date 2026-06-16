Луговской Николай Афанасьевич 02.02.1920 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Луговской Николай Афанасьевич

Автор
АК
Колотова А.

мужской, родился 02.02.1920 ст.

умер 13.02.1920 ст., Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Мать
Луговская Анна ВасильевнаНеизвестно г.р.
Отец
Луговской Афанасий МарковичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1920 ст.

Отец: Луговской Афанасий Маркович

Мать: Луговская Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Смерть
13.02.1920 ст.
Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Причина смерти: от слабости

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