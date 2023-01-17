Плесовских Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Плесовских Николай Иванович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Плесовских Николай Иванович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Плесовских Николай Иванович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Плесовских Николай Иванович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Плесовских Николай Николаевич
Отец ребёнка: Плесовских Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно