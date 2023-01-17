Плесовских Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Авдотья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Плесовских Николай Иванович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Плесовских Николай Иванович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Плесовских Николай Иванович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Плесовских Николай Иванович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1824

Сын: Плесовских Николай Николаевич

Отец ребёнка: Плесовских Николай Иванович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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