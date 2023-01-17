Дилакторская Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Беляева Феоктиста Степановна
Отец ребёнка: Дилакторский Степан Никитич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Дилакторский Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Дилакторский Степан Никитич
Сын священника Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Вологодского уезда Степана Никитича Дилакторского.
Место жительства
1856
Вологда, город Вологда, Вологодская область
На содержании сыновей Николая и Александра.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дилакторский Александр Степанович
Отец ребёнка: Дилакторский Степан Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дилакторский Николай Степанович
Отец ребёнка: Дилакторский Степан Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1857