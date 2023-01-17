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Дилакторская Евдокия Андреевна

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Место рождения

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Беляева Феоктиста Степановна

Отец ребёнка: Дилакторский Степан Никитич

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Дилакторский Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Дилакторский Степан Никитич

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын священника Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Вологодского уезда Степана Никитича Дилакторского.
Место жительства
1856
Вологда, город Вологда, Вологодская область
На содержании сыновей Николая и Александра.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дилакторский Александр Степанович

Отец ребёнка: Дилакторский Степан Никитич

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дилакторский Николай Степанович

Отец ребёнка: Дилакторский Степан Никитич

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дилакторский Степан Никитич

Смерть
После 1857
Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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