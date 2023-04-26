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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1764
Сын: Козлов Никита Феоктистович
Отец ребёнка: Козлов Феоктист Иванович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Семен Феоктистович
Отец ребёнка: Козлов Феоктист Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов (рекрут С 1807) Трофим Феоктистович
Отец ребёнка: Козлов Феоктист Иванович
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно