Лаппо Николай Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1895
Дата смерти30.06.1962
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1895
Отец: Лаппо Иосиф Миронович
Мать: Лаппо Таисия Николаевна
Рождение ребёнка
09.01.1916
Сын: Лаппо Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Лаппо Наталья Львовна
Рождение ребёнка
19.02.1927
Дочь: Дягтерёва Нинель Николаевна
Мать ребёнка: Лаппо Наталья Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаппо Наталья Львовна
Смерть
30.06.1962