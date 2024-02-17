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Лаппо Николай Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1895

Дата смерти

30.06.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1895

Отец: Лаппо Иосиф Миронович

Мать: Лаппо Таисия Николаевна

Рождение ребёнка
09.01.1916

Сын: Лаппо Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Лаппо Наталья Львовна

Рождение ребёнка
19.02.1927

Дочь: Дягтерёва Нинель Николаевна

Мать ребёнка: Лаппо Наталья Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаппо Наталья Львовна

Смерть
30.06.1962
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