Жинко Анна Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Жинко Юга Харитонова
Отец ребёнка: Жинко Харитон Иванов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Харпина Харитонова
Отец ребёнка: Жинко Харитон Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жинко Харитон Иванов
Смерть
Неизвестно