Жинко Анна Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жинко Анна Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Жинко Юга Харитонова

Отец ребёнка: Жинко Харитон Иванов

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Харпина Харитонова

Отец ребёнка: Жинко Харитон Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жинко Харитон Иванов

Смерть
Неизвестно
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