Кожевников Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Кожевников Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1804
Мать ребёнка: Кожевникова Екатерина Петровна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1807
Сын: Кожевников Александр Павлович
Мать ребёнка: Кожевникова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кожевникова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кожевникова Екатерина Петровна