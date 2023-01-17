Кожевников Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевников Павел Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1804 г.р.
1807 г.р.
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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Кожевников Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1804

Сын: Кожевников Нил Павлович

Мать ребёнка: Кожевникова Екатерина Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1807

Сын: Кожевников Александр Павлович

Мать ребёнка: Кожевникова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожевникова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожевникова Екатерина Петровна

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