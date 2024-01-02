Низаметдин Шарафутдин углы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Шарафутдин Кудаш углы
Мать: Фархиназ Саитбаттал кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилязетдин Низаметдин углы
Мать ребёнка: Бадрисман Файруз кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадрисман Файруз кызы
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Бидифатиха Низамутдин кызы
Мать ребёнка: Бадрисман Файруз кызы
Смерть
Неизвестно