Низаметдин Шарафутдин углы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низаметдин Шарафутдин углы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Шарафутдин Кудаш углы

Мать: Фархиназ Саитбаттал кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилязетдин Низаметдин углы

Мать ребёнка: Бадрисман Файруз кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадрисман Файруз кызы

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Бидифатиха Низамутдин кызы

Мать ребёнка: Бадрисман Файруз кызы

Смерть
Неизвестно

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