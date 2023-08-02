Шопина (Бусенко) Мария Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шопина (Бусенко) Мария Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Бусенко Аким Степанович

Мать: Бусенко (Дурасанянц) Ашхен Мартиросовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Панфилово, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область

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