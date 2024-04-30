Лисов Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛисов Александр

Лисов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисов Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Лисова (Босько) Ульяна (Юлия)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисов Леонид Александрович

Мать ребёнка: Лисова (Босько) Ульяна (Юлия)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисова Екатерина

Мать ребёнка: Лисова (Босько) Ульяна (Юлия)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисова Мария(Маруся) Александровна

Мать ребёнка: Лисова (Босько) Ульяна (Юлия)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисова (Босько) Ульяна (Юлия)

Рождение ребёнка
С 31.05.1927

Дочь: Синякова (Лисова) Александра Александровна

Мать ребёнка: Лисова (Босько) Ульяна (Юлия)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.