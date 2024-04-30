Лисов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисов Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Лисова (Босько) Ульяна (Юлия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисов Леонид Александрович
Мать ребёнка: Лисова (Босько) Ульяна (Юлия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисова Екатерина
Мать ребёнка: Лисова (Босько) Ульяна (Юлия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисова Мария(Маруся) Александровна
Мать ребёнка: Лисова (Босько) Ульяна (Юлия)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 31.05.1927
Дочь: Синякова (Лисова) Александра Александровна
Мать ребёнка: Лисова (Босько) Ульяна (Юлия)