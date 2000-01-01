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Maier (Seibel) Charlotte
Maier (Seibel) Charlotte
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.03.1895
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Seibel Wilhelm
1870 г.р.
Мать
Seibel (Hof) Maria
1871 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1895
Отец:
Seibel Wilhelm
Мать:
Seibel Maria
Смерть
Неизвестно
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