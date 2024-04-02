Жбанов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖбанов Василий

Жбанов Василий

Место рождения

с. Кужендеево Ардатовский район Горьковская обл.Россия

Дата рождения

29.01.1907

Дата смерти

?.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1907

Отец: Жбанов Семён

Мать: Жбанова Евдокия

с. Кужендеево Ардатовский район Горьковская обл.Россия
Бракосочетание
29.04.1925

Жена: Жбанова Екатерина

р.п. Ардатов
Рождение ребёнка
08.03.1926

Сын: Жбанов Иван

Мать ребёнка: Жбанова Екатерина

п. Петряево Ардатовский район Горьковская обл.
Смерть
?.06.1974
п. Петряево Ардатовский район Горьковская обл.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
п. Петряево
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close