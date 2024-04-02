Жбанов Василий
Место рожденияс. Кужендеево Ардатовский район Горьковская обл.Россия
Дата рождения29.01.1907
Дата смерти?.06.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1907
Отец: Жбанов Семён
Мать: Жбанова Евдокия
с. Кужендеево Ардатовский район Горьковская обл.Россия
Бракосочетание
29.04.1925
Жена: Жбанова Екатерина
р.п. Ардатов
Рождение ребёнка
08.03.1926
Сын: Жбанов Иван
Мать ребёнка: Жбанова Екатерина
п. Петряево Ардатовский район Горьковская обл.
Смерть
?.06.1974
п. Петряево Ардатовский район Горьковская обл.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
п. Петряево