Красов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красов Василий Иванович

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Место рождения

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.12.1810

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1825 по 1830
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1830 по 1835
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1837 по 1839
г. Киев, Украина
Место жительства
С 1839 по 1854
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1854
Москва, город федерального значения Москва
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