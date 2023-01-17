Красов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения05.12.1810
Дата смерти1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1825 по 1830
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1830 по 1835
Место жительства
С 1837 по 1839
г. Киев, Украина
Место жительства
С 1839 по 1854
Смерть
1854