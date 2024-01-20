Наранова Екатерина Басанговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наранова Екатерина Басанговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наранова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Наранов Иван Горяевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наранова Киштя Ивановна

Отец ребёнка: Наранов Иван Горяевич

Рождение ребёнка
07.10.1958

Сын: Наранов Батр Иванович

Отец ребёнка: Наранов Иван Горяевич

Рождение ребёнка
30.01.1960

Сын: Наранов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Наранов Иван Горяевич

Смерть
Неизвестно

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