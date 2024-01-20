Наранова Екатерина Басанговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наранова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Наранов Иван Горяевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наранова Киштя Ивановна
Отец ребёнка: Наранов Иван Горяевич
Рождение ребёнка
07.10.1958
Отец ребёнка: Наранов Иван Горяевич
Рождение ребёнка
30.01.1960
Сын: Наранов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Наранов Иван Горяевич
Смерть
Неизвестно