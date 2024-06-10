Власова (Бобровник) Людмила Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власов Николай Петрович
Пенза
Рождение ребёнка
07.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власов Николай Петрович
Пенза
Рождение ребёнка
29.12.1951
Дочь: Ясеновская (Власова) Надежда
Отец ребёнка: Власов Николай Петрович
Смерть
Неизвестно