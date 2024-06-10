Власова (Бобровник) Людмила Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Власова (Бобровник) Людмила Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бобровник Павел Кириллович

Мать: Бобровник (Цветоцкая) Надежда Леонтьевна

Рождение ребёнка
06.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Николай Петрович

Пенза
Рождение ребёнка
07.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Николай Петрович

Пенза
Рождение ребёнка
29.12.1951

Дочь: Ясеновская (Власова) Надежда

Отец ребёнка: Власов Николай Петрович

Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Смерть
Неизвестно
Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область

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