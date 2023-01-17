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Засецкий Павел Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Около 1859

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Засецкий Михаил Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1798

Дочь: Засодимская Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Засецкая Екатерина Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Засецкий Александр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Засецкая Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Засецкий Николай Павлович

Мать ребёнка: Засецкая Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Засецкая Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Засецкая Наталья Павловна

Мать ребёнка: Засецкая Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Засецкий Константин Павлович

Мать ребёнка: Засецкая Екатерина Григорьевна

Смерть
Около 1859
Фоминское, Вепревская волость, Вологодский уезд
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