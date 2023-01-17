Засецкий Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиОколо 1859
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Засецкий Михаил Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1798
Дочь: Засодимская Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Засецкая Екатерина Григорьевна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Засецкий Александр Павлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Засецкий Николай Павлович
Мать ребёнка: Засецкая Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Засецкая Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Засецкая Наталья Павловна
Мать ребёнка: Засецкая Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Засецкий Константин Павлович
Мать ребёнка: Засецкая Екатерина Григорьевна
Смерть
Около 1859
Фоминское, Вепревская волость, Вологодский уезд