Галактионова Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галактионова Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галактионов Николай Петрович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Галактионова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Галактионов Николай Петрович

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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