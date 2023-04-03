Галактионова Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Галактионова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Галактионов Николай Петрович
Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно