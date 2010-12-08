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Вафин Станислав Сергеевич
Вафин Станислав Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.12.2010
Пол
Мужской
Отец
Вафин Сергей Марсельевич
1979 г.р.
Мать
Демина Наталья Васильевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.2010
Отец:
Вафин Сергей Марсельевич
Мать:
Демина Наталья Васильевна
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