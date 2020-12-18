Буракова Майя Панфиловна
Место рождениядеревня Луч
Дата рождения08.05.1941
Дата смерти18.12.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Луч
Рождение ребёнка
28.05.1972
Дочь: Жалнина Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Бураков Виктор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бураков Андрей Викторович
Отец ребёнка: Бураков Виктор Степанович
Смерть
18.12.2020