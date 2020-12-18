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Буракова Майя Панфиловна

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Место рождения

деревня Луч

Дата рождения

08.05.1941

Дата смерти

18.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Луч
Рождение ребёнка
28.05.1972

Дочь: Жалнина Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Бураков Виктор Степанович

Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бураков Виктор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бураков Андрей Викторович

Отец ребёнка: Бураков Виктор Степанович

Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
18.12.2020
Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
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