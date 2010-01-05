Сысоев Георгий Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1919
Дата смерти05.01.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1938 по 1952
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1952 по 2010
г. Минск, Республика Беларусь
Смерть
05.01.2010
г. Минск, Республика Беларусь