Сысоев Георгий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Георгий Васильевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

17.10.1919

Дата смерти

05.01.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1938 по 1952
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1952 по 2010
г. Минск, Республика Беларусь
Смерть
05.01.2010
г. Минск, Республика Беларусь
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