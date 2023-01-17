Богданов Афанасий Макарович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богданов Макар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1881 ст.
Сын: Богданов Игнатий Афанасьевич
Мать ребёнка: Богданова Евдокия Агафоновна
Восприемники на крещении 24.12.1881 г.: Богданов Яков Ларионович, казак Богданова Прасковья Макаровна, казачья жена.
Рождение ребёнка
Вычислено 1888 ст.
Сын: Богданов Тимофей Афанасьевич
Мать ребёнка: Богданова Евдокия Агафоновна
Год вычислен по записи о венчании: 22.10.1908 ему было 20 лет.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно