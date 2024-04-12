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Казначеева Анна Елисеевна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Ефимия Кузьминична

Отец ребёнка: Казначеев Кузьма Меркурьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Христина Кузьминична

Отец ребёнка: Казначеев Кузьма Меркурьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Казначеев Кузьма Меркурьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Казначеев Евдоким Кузьмич

Отец ребёнка: Казначеев Кузьма Меркурьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Казначеев Аким Кузьмич

Отец ребёнка: Казначеев Кузьма Меркурьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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