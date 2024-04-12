Казначеева Анна Елисеевна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Ефимия Кузьминична
Отец ребёнка: Казначеев Кузьма Меркурьевич
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Христина Кузьминична
Отец ребёнка: Казначеев Кузьма Меркурьевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Казначеев Кузьма Меркурьевич
Рождение ребёнка
1771
Сын: Казначеев Евдоким Кузьмич
Отец ребёнка: Казначеев Кузьма Меркурьевич
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Казначеев Кузьма Меркурьевич
Смерть
Неизвестно