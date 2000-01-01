Шипуля (не известно) не известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипуля (не известно) не известно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Шипуля Прохор Яковлевич

Отец ребёнка: Шипуля Яков известно

Новый Марьянфельд, Лепельский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Шипуля Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Шипуля Яков известно

Бешенковическая волость, Лепельский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипуля не Яковлевна

Отец ребёнка: Шипуля Яков известно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипуля Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Шипуля Яков известно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипуля Яков известно

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бешенковическая волость, Лепельский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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