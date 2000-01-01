Шипуля (не известно) не известно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886 ст.
Отец ребёнка: Шипуля Яков известно
Новый Марьянфельд, Лепельский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1888 ст.
Отец ребёнка: Шипуля Яков известно
Бешенковическая волость, Лепельский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипуля не Яковлевна
Отец ребёнка: Шипуля Яков известно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шипуля Яков известно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шипуля Яков известно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бешенковическая волость, Лепельский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно