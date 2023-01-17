Петряшов Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
01.12.1945
Спицыно, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Пенсионное дело. ВУЦА Ф. 13, оп. 16, д. 116, листов 7 Даты 12.07.1941- 01.12.1945
Смерть
Неизвестно