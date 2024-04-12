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Оглоблин Николай Николаевич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Оглоблин (примак) Николай Ермолаевич

Мать: Евдокия Оглоблина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Оглоблина Софья Николаевна

Мать ребёнка: Оглоблина Агафья Никифоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Оглоблин Даниил Николаевич

Мать ребёнка: Оглоблина Агафья Никифоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Оглоблин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Оглоблина Агафья Никифоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.09.1871

Дочь: Софья Николаевна

Мать ребёнка: Оглоблина Агафья Никифоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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