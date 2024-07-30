Свиридова Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАТО (Тамбов), ф. 12, оп. 1, д. 1921, стр. 301 Ревизская сказка с. Никольского на Токае 1858 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Дочь: (Свиридова) Елена Евсеевна
Отец ребёнка: Евсей Дмитриевич Свиридов
Ревизская сказка с. Никольское на Токае 1858 г. ГАТО (Тамбов), ф. 12, оп. 1, д. 1921, стр. 301
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Отец ребёнка: Евсей Дмитриевич Свиридов
ГАТО (Тамбов), ф. 12, оп. 1, д. 1921, стр. 301 Ревизская сказка с. Никольского на Токае 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Дочь: (Свиридова) Александра Евсеевна
Отец ребёнка: Евсей Дмитриевич Свиридов
Ревизская сказка с. Никольское на Токае 1858 г. ГАТО (Тамбов), ф. 12, оп. 1, д. 1921, стр. 301
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Евсей Дмитриевич Свиридов
Ревизская сказка с. Никольское на Токае 1858 г. ГАТО (Тамбов), ф. 12, оп. 1, д. 1921, стр. 301
Рождение ребёнка
29.03.1867
Дочь: (Свиридова) Матрена Евсеевна
Отец ребёнка: Евсей Дмитриевич Свиридов
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 137
Смерть
Неизвестно