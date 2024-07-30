Свиридова Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1828 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАТО (Тамбов), ф. 12, оп. 1, д. 1921, стр. 301 Ревизская сказка с. Никольского на Токае 1858 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсей Дмитриевич Свиридов

Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Дочь: (Свиридова) Елена Евсеевна

Отец ребёнка: Евсей Дмитриевич Свиридов

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка с. Никольское на Токае 1858 г. ГАТО (Тамбов), ф. 12, оп. 1, д. 1921, стр. 301
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Сын: Свиридов Сергей Евсеевич

Отец ребёнка: Евсей Дмитриевич Свиридов

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
ГАТО (Тамбов), ф. 12, оп. 1, д. 1921, стр. 301 Ревизская сказка с. Никольского на Токае 1858 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Дочь: (Свиридова) Александра Евсеевна

Отец ребёнка: Евсей Дмитриевич Свиридов

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка с. Никольское на Токае 1858 г. ГАТО (Тамбов), ф. 12, оп. 1, д. 1921, стр. 301
Рождение ребёнка
1858

Сын: Иван Евсеевич Свиридов

Отец ребёнка: Евсей Дмитриевич Свиридов

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка с. Никольское на Токае 1858 г. ГАТО (Тамбов), ф. 12, оп. 1, д. 1921, стр. 301
Рождение ребёнка
29.03.1867

Дочь: (Свиридова) Матрена Евсеевна

Отец ребёнка: Евсей Дмитриевич Свиридов

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 137
Смерть
Неизвестно

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