Кордонская (Ворошилова) Олеся Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кордонская (Ворошилова) Олеся Сергеевна

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 200

Дочь: Васильева Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей

Томск, город Томск, Томская область
Рождение
1976

Отец: Ворошилов Сергей

Мать: Ворошилова Галина Анатольевна

Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1991 по 1993
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Бракосочетание
До 2000

Муж: Васильев Алексей

Томск, город Томск, Томская область
Развод
До 2011

Муж: Васильев Алексей

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кордонский Дмитрий

Ашдод, Израиль
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