Кордонская (Ворошилова) Олеся Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 200
Дочь: Васильева Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Рождение
1976
Отец: Ворошилов Сергей
Место жительства
С 1991 по 1993
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Бракосочетание
До 2000
Муж: Васильев Алексей
Развод
До 2011
Муж: Васильев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кордонский Дмитрий
Ашдод, Израиль