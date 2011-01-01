Смирнов Леонид
Место рожденияRussia
Дата рождения?.06.1926
Дата смерти?.01.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1926
Отец: Smirnov Mihails
Мать: Smirnova Anna
Russia
Рождение ребёнка
06.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Smirnova Olga
Russia, Kostromas apgabals, Manturovass rajons, Elizerovo
Рождение ребёнка
05.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Smirnova Olga
Russia
Смерть
?.01.2011
Д.Елизарово, Гаврилковский сельсовет, Маниуровский район, Костромская область, Россия
Причина смерти: Medical Problem