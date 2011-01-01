Смирнов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Леонид

Место рождения

Russia

Дата рождения

?.06.1926

Дата смерти

?.01.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1926

Отец: Smirnov Mihails

Мать: Smirnova Anna

Russia
Рождение ребёнка
06.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Smirnova Olga

Russia, Kostromas apgabals, Manturovass rajons, Elizerovo
Рождение ребёнка
05.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Smirnova Olga

Russia
Смерть
?.01.2011
Д.Елизарово, Гаврилковский сельсовет, Маниуровский район, Костромская область, Россия
Причина смерти: Medical Problem
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