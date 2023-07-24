Мелкозёрова Таисия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелкозёрова Таисия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1975

Отец: Мелкозёров Георгий Александрович

Мать: Мелкозёрова Наталья Алексеевна

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