Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Михайлович

Григорий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1864 ст.

Жена: Александра Максимовна

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZM-TWX9?i=39&wc=QGTG-HD4%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589605454&cc=1931806
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.