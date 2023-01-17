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Никифор Сидоров

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Сидор Иванов

Мать: Агафья Трофимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
26.09.1876

Жена: Елена Степанова

Рождение ребёнка
09.06.1879

Дочь: Акулина Никифорова

Мать ребёнка: Елена Степанова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Прасковья Никифорова

Мать ребёнка: Елена Степанова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.10.1893

Сын: Филипп Никифоров

Мать ребёнка: Елена Степанова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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