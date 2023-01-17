Никифор Сидоров
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Сидор Иванов
Мать: Агафья Трофимова
Бракосочетание
26.09.1876
Жена: Елена Степанова
Рождение ребёнка
09.06.1879
Дочь: Акулина Никифорова
Мать ребёнка: Елена Степанова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Прасковья Никифорова
Мать ребёнка: Елена Степанова
Рождение ребёнка
08.10.1893
Сын: Филипп Никифоров
Мать ребёнка: Елена Степанова
Смерть
Неизвестно