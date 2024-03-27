Рогальская (Грабовецкая) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1916
Дата смерти31.10.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1916
Отец: Грабовецкий Андрей
Мать: Грабовецкая Елена
Рождение ребёнка
16.01.1949
Сын: Рогальский Франц Борисович
Отец ребёнка: Рогальский Борис (Бернадь) Михайлович
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рогальский Борис (Бернадь) Михайлович
Смерть
31.10.1979