Рогальская (Грабовецкая) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогальская (Грабовецкая) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1916

Дата смерти

31.10.1979

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1916

Отец: Грабовецкий Андрей

Мать: Грабовецкая Елена

Рождение ребёнка
16.01.1949

Сын: Рогальский Франц Борисович

Отец ребёнка: Рогальский Борис (Бернадь) Михайлович

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рогальский Борис (Бернадь) Михайлович

Смерть
31.10.1979
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