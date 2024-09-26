Абрамкина (Бардакова) Галина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Абрамкин Кузьма
Рождение ребёнка
09.10.1926
Отец ребёнка: Абрамкин Кузьма
Барсуковская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1974