Абрамкина (Бардакова) Галина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамкина (Бардакова) Галина Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

1920 г.р.
1926 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Бардаков Данил Маркович

Мать: Бардакова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамкин Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамкин Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамкин Кузьма

Рождение ребёнка
1920

Сын: Абрамкин Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Абрамкин Кузьма

Рождение ребёнка
09.10.1926

Сын: Абрамкин Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Абрамкин Кузьма

Барсуковская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1974

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