Nyman (Henschen) Dagney
Место рожденияRonneby, Blekinge, Sweden
Дата рождения30.05.1885
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Между 1883 и 1889
Рождение
30.05.1885
Отец: Henschen Salomon Eberhard
Мать: Henschen Gerda Maria
Ronneby, Blekinge, Sweden
Крещение
05.07.1885
Föräldrarna hemmahör. i Uppsala domkyrkoförs.
Место жительства
1885
Место жительства
Между 1889 и 1896
Место жительства
Между 1895 и 1905
Место жительства
1900
Смерть
1960