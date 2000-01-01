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Nyman (Henschen) Dagney

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Место рождения

Ronneby, Blekinge, Sweden

Дата рождения

30.05.1885

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Между 1883 и 1889
Рождение
30.05.1885

Отец: Henschen Salomon Eberhard

Мать: Henschen Gerda Maria

Ronneby, Blekinge, Sweden
Крещение
05.07.1885
Föräldrarna hemmahör. i Uppsala domkyrkoförs.
Место жительства
1885
Место жительства
Между 1889 и 1896
Место жительства
Между 1895 и 1905
Место жительства
1900
Смерть
1960
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