Исыпов Борис Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исыпов Борис Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исыпов Павел Логинович

Мать: Isypova \\ Исыпова Александра Елезаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исыпов Григорий Борисович

Мать ребёнка: Isipov / Isypov / Исыпов Marija

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Isipov / Isypov / Исыпов Marija

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Isipov / Isypov / Исыпов Marija

Смерть
Неизвестно

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