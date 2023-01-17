Бояркин Егор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояркин Егор Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордвин
Рождение ребёнка
04.12.1937

Дочь: Чудаева Мария Егоровна

Мать ребёнка: Бояркина Татьяна Сидоровна

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Мордовка 4 ноября
Смерть
Неизвестно
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