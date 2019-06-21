Бобок Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1938
Дата смерти21.06.2019
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1938
Отец: Бобок Иван
Рождение ребёнка
10.04.1961
Дочь: Бобок Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Ворник Вера Михайловна
Рождение ребёнка
05.09.1962
Дочь: Бобок Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Ворник Вера Михайловна
Кролевец, Сумська область
Рождение ребёнка
17.08.1964
Дочь: Бобок Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Ворник Вера Михайловна
Рождение ребёнка
24.02.1969
Сын: Бобок Александр Владимирович
Мать ребёнка: Ворник Вера Михайловна
Смерть
21.06.2019