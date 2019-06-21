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Бобок Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1938

Дата смерти

21.06.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1938

Отец: Бобок Иван

Мать: Шкуро Ефросинья Афанасьевна

Рождение ребёнка
10.04.1961

Дочь: Бобок Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Ворник Вера Михайловна

Рождение ребёнка
05.09.1962

Дочь: Бобок Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Ворник Вера Михайловна

Кролевец, Сумська область
Рождение ребёнка
17.08.1964

Дочь: Бобок Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Ворник Вера Михайловна

Рождение ребёнка
24.02.1969

Сын: Бобок Александр Владимирович

Мать ребёнка: Ворник Вера Михайловна

Смерть
21.06.2019

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