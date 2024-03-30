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Подъяков Михаил Николаевич

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Место рождения

с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Подъяков Николай Сергеевич

Мать: Подъякова Анна Александровна

с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Военная служба
1941
Красноармеец, призван Устьянским РВК, встретил врага в составе 481 гап 128 сд, пленен 06.07.41 г. Литва, освобожден 45 г. 69 Армией.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подъяков Игорь Михайлович

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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