Подъяков Михаил Николаевич
Место рожденияс. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Военная служба
1941
Красноармеец, призван Устьянским РВК, встретил врага в составе 481 гап 128 сд, пленен 06.07.41 г. Литва, освобожден 45 г. 69 Армией.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подъяков Игорь Михайлович
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно