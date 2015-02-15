Шелгунов Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелгунов Иван Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1930

Дата смерти

04.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1930

Отец: Шелгунов Антон Фролович

Мать: Шелгунова Груня

Рождение ребёнка
13.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.04.1961

Сын: Шелгунов Владимир Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.07.1966

Сын: Шелгунов Сергей Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.01.1987
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