Шелгунов Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1930
Дата смерти04.01.1987
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1930
Отец: Шелгунов Антон Фролович
Мать: Шелгунова Груня
Рождение ребёнка
13.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.04.1961
Сын: Шелгунов Владимир Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.07.1966
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.01.1987