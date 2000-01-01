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Балыков Борис Игнатович?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Балыков Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Андрюшина Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Балыкова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Борисовна

Мать ребёнка: Балыкова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Изотова Елена Борисовна

Мать ребёнка: Балыкова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараканова Анна Борисовна

Мать ребёнка: Балыкова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова Мария Борисовна

Мать ребёнка: Балыкова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Борисовна

Мать ребёнка: Балыкова Агафья

Смерть
Неизвестно
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