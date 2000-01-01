Балыков Борис Игнатович?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Балыков Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Андрюшина Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Балыкова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Борисовна
Мать ребёнка: Балыкова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Изотова Елена Борисовна
Мать ребёнка: Балыкова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараканова Анна Борисовна
Мать ребёнка: Балыкова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохлова Мария Борисовна
Мать ребёнка: Балыкова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Борисовна
Мать ребёнка: Балыкова Агафья
Смерть
Неизвестно