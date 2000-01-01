Новосильцова (Лобанова-Ростовская) Прасковия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосильцова (Лобанова-Ростовская) Прасковия Александровна

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1850

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Рождение ребёнка
07.10.1818

Дочь: Варвара Александровна

Отец ребёнка: Новосильцов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцов Василий Александрович

Отец ребёнка: Новосильцов Александр Васильевич

Смерть
1850
Российская Империя
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