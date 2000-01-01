Новосильцова (Лобанова-Ростовская) Прасковия Александровна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Империя
Рождение ребёнка
07.10.1818
Дочь: Варвара Александровна
Отец ребёнка: Новосильцов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосильцов Василий Александрович
Отец ребёнка: Новосильцов Александр Васильевич
Смерть
1850
Российская Империя