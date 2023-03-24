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Лесников Иван Назарович

Место рождения

Каменка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: Лесников Назар Алексеевич

Мать: Лесникова Пелогея Афанасьевна

Каменка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лесникова (Шушпанова) Марфа Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лесникова (Шушпанова) Марфа Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесникова (Шушпанова) Марфа Павловна

Военная служба
С 1914 по 1917
Род войск: 110-я артиллерийская бригада Воинское звание: канонир
Рождение ребёнка
11.06.1927

Дочь: Костюкова (Лесникова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Лесникова (Шушпанова) Марфа Павловна

Рождение ребёнка
15.08.1932

Сын: Лесников Тихон Иванович

Мать ребёнка: Лесникова (Шушпанова) Марфа Павловна

Смерть
Неизвестно

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