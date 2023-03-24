Лесников Иван Назарович
Место рождения
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лесникова (Шушпанова) Марфа Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лесникова (Шушпанова) Марфа Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
С 1914 по 1917
Род войск: 110-я артиллерийская бригада Воинское звание: канонир
Рождение ребёнка
11.06.1927
Дочь: Костюкова (Лесникова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Лесникова (Шушпанова) Марфа Павловна
Рождение ребёнка
15.08.1932
Мать ребёнка: Лесникова (Шушпанова) Марфа Павловна
Смерть
Неизвестно