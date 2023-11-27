Паншутин Серафим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паншутин Серафим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Паншутин Юрий Серафимович

Мать ребёнка: Паншутина Анна

Пропал без вести (военное)
1942 или 1943
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паншутина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паншутина Галина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паншутин Виталий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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