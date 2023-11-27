Паншутин Серафим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1928
Сын: Паншутин Юрий Серафимович
Мать ребёнка: Паншутина Анна
Пропал без вести (военное)
1942 или 1943
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Паншутина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паншутина Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паншутин Виталий
Смерть
Неизвестно