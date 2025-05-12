Хасанова (Якупова) Альфия
Место рождения
Дата рождения26.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1985
Отец: Якупов Марат
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-конструктор
Образование
С 01.09.2002 по 31.05.2007
университет
Уфимский государственный авиационный технический университет | бакалавр, инженер
Бракосочетание
23.07.2006
Муж: Хасанов Роберт
Witnesses:Сафина Регина и Серебрянников Максим
Рождение ребёнка
18.09.2010
Рождение ребёнка
29.03.2013
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Рождение ребёнка
08.10.2018
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан