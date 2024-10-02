Schroeder ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schroeder ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Muhß (Schroeder) Anna Wipca

Мать ребёнка: Schroeder ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Schroeder ?

Рождение ребёнка
06.03.1755

Дочь: Wilewald (Schroeder) Catharina

Мать ребёнка: Schroeder ?

Смерть
Неизвестно

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