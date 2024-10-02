Schroeder ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Muhß (Schroeder) Anna Wipca
Мать ребёнка: Schroeder ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Schroeder ?
Рождение ребёнка
06.03.1755
Дочь: Wilewald (Schroeder) Catharina
Мать ребёнка: Schroeder ?
Смерть
Неизвестно