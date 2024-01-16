Чистяков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧистяков Михаил

Чистяков Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чистякова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Чистякова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Чистякова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Чистякова Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close