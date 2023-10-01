Кудрявцева Екатерина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1992
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1992
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудрявцев Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.2016
Дочь: Соболева Дарина
Отец ребёнка: Зуйков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
01.06.2023
Сын: Кудрявцев Артем Евгеньевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Евгений Анатольевич