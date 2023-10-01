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Кудрявцева Екатерина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1992

Отец: Соболев Юрий Витальевич

Мать: Соболева Лариса Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуйков Александр Николаевич

Рождение ребёнка
14.02.2016

Дочь: Соболева Дарина

Отец ребёнка: Зуйков Александр Николаевич

Рождение ребёнка
01.06.2023

Сын: Кудрявцев Артем Евгеньевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Евгений Анатольевич

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