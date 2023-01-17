Родченкова-Чернухина Степанида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченкова-Чернухина Степанида Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Родченков-Чернухин Иван Федорович

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Федор Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Родченков-Чернухин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Федор Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Родченков-Чернухин Сергей Федорович

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Федор Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Родченкова-Чернухина Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Федор Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Родченков-Чернухин Евграф Федорович

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Федор Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Родченкова-Чернухина Мария Федоровна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Федор Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родченков-Чернухин Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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