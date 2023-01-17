Родченкова-Чернухина Степанида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Родченков-Чернухин Иван Федорович
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Родченков-Чернухин Алексей Федорович
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Родченков-Чернухин Сергей Федорович
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Родченкова-Чернухина Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Родченков-Чернухин Евграф Федорович
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Родченкова-Чернухина Мария Федоровна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно