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Стасевич Евгения Петровна
Стасевич Евгения Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.05.1978
Пол
Женский
Отец
Стасевич Петр Георгиевич
1948 г.р.
Мать
Стасевич (Куликова) Капитолина Сергеевна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1978
Отец:
Стасевич Петр Георгиевич
Мать:
Стасевич Капитолина Сергеевна
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