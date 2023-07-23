Стасевич Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стасевич Евгения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1978

Отец: Стасевич Петр Георгиевич

Мать: Стасевич Капитолина Сергеевна

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