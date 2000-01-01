Ерёмина (Гудина) Елена Саввина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Гудин Сава Павелович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1848 ст.
1845-1849 г. МК с. Истобенскок Николаевская церк. (жених дер. Шишмаринской крест. 27 лет. вторым браком/невеста того же прихода и дерев. умер. крест. Саввы Павлова Гудина дочь девица, 20 лет/поруч. по... Показать все
Рождение ребёнка
31.01.1850 ст.
Отец ребёнка: Ерёмин Семён Петрович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Ерёмин Семён Петрович
Смерть
После 1858