Ерёмина (Гудина) Елена Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина (Гудина) Елена Саввина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Гудин Сава Павелович

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1848 ст.

Муж: Ерёмин Семён Петрович

1845-1849 г. МК с. Истобенскок Николаевская церк. (жених дер. Шишмаринской крест. 27 лет. вторым браком/невеста того же прихода и дерев. умер. крест. Саввы Павлова Гудина дочь девица, 20 лет/поруч. по... Показать все
Рождение ребёнка
31.01.1850 ст.

Сын: Ерёмин Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Ерёмин Семён Петрович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Ерёмин Андрей Семёнович

Отец ребёнка: Ерёмин Семён Петрович

Смерть
После 1858
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